Lien Wildemeersch debuteert met eigen theaterproductie ‘Jackie’: “Over de grenzen van de dood heen blijft zij me ontroeren”

Toen Lien Wildemeersch zo’n 14 jaar geleden voor het eerst een opname van Jacqueline du Pré hoorde, was ze meteen gefascineerd door de klankkleur van haar cello. Daarop begon ze zich te verdiepen in haar leven en werk. De celliste was een muzikaal genie en speelde in de grootste concertzalen ter wereld, tot het plots niet meer lukte om de cello te bespelen. Op haar 28ste kreeg ze de diagnose multiple sclerose en na een lange fysieke aftakeling overleed ze in 1987. “Haar verhaal raakte me enorm”, vertelt Lien. “Ik voelde ook meteen heel veel affiniteit met haar als persoon en eigenlijk is Jackie al veertien jaar een compagnon de route van me. Over de grenzen van de dood heen blijft ze me ontroeren.”