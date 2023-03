LEVENSVERHAAL. Steunpilaar van Tielt carnaval Viviane Ameye (69) thuis overleden: “Helaas nooit haar gedroomde Bal Masqué kunnen meemaken”

Deel woning van dakwerker vernield na brand

In een woning langs de Brugsesteenweg in Pittem brak zaterdagavond brand uit. Het vuur verspreidde zich in de muren naar het dak waar de brandweer erg moeilijk bij kon. Uiteindelijk besloot de dakwerker om een muur van de woning met een kraan omver te duwen. De woning was na twee jaar renoveren eindelijk klaar. “De brand is ontstaan bij de houtkachel, het enige dat we niet zelf hebben geplaatst", reageert eigenaar Baptiste Vansimaeys (26).