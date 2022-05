Lenteconcert Vermaak Na Arbeid

Nadat in 2020 het geplande filmconcert rond Ennio Morricone noodgedwongen verplaatst diende te worden, kon de harmonie in november 2021 – tussen twee coronagolven door – alsnog een hommage brengen aan de componist. Kort daarop viel het verenigingsleven echter opnieuw stil. “Met het lenteconcert ‘Back to the Music’ willen w die periode nu achter ons laten”, aldus voorzitter Rudi Ailliet. “Hoopvol kijken we daarna nog meer mooie projecten tegemoet, met een tweede Night@TheProms, een buitenlandse concertreis en een brok muziektheater. Als kers op de taart vieren we in 2026 ons honderdjarig bestaan.”