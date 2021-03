Leander (32) op straat doodgestoken, dader nog altijd spoorloos: “Onwezenlijk dat mijn broer op zo’n manier om het leven komt”

Tielt“Hij was een beetje anders, ja. Een wereldverbeteraar, die hield van andere culturen en verre reizen. Maar waarom iemand hem op deze manier heeft aangevallen, daar hebben we echt geen idee van.” De familie van Leander ‘Leo’ Quintyn (32) uit Tielt tast in het duister na de brutale moord van zaterdagavond in het centrum van Tielt. Leander werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij overleed. De dader is nog altijd op de vlucht.