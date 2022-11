Laatste bakker van Kanegem sluit de deuren: “Dankbaar voor de voorbije 35 jaar, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan”

Het einde van bakkerij Sint-Bavo is meteen ook het einde van een tijdperk, want Filip en Petra zorgden liefst 35 jaar voor vers brood in Kanegem. “Ik werkte eerst op de Zilverberg in Rumbeke als gast, waarna Petra en ik besloten om op onszelf te beginnen. Zo kwamen we in 1987 in Kanegem terecht. Toen namen we de enige bakkerij in het dorp over, inclusief de broodronde. We beleefden gouden tijden, zeker in de eerste twintig jaar. Elke zondag, als er mis in de kerk, was het hier razend druk in Kanegem. De taarten konden niet groot genoeg zijn. Maar de tijden zijn heel erg veranderd.”

Quote De cirkel is voor ons rond. Alle vier onze kinderen hebben hun vleugels uitgesla­gen en Filip en ik willen nog wat genieten van het leven en van onze zes kleinkinde­ren Petra Van Eeno

Tijd maken voor familie

“Zeker jongere mensen eten niet elke dag nog brood”, gaat Petra verder. “Bovendien hebben ze het ook gewoon heel erg druk en is er weinig tijd om nog dagelijks naar de bakker te gaan en nemen ze vaak brood mee uit de supermarkt. Anderzijds vind je tegenwoordig ook overal automaten. We zijn de klanten uiteraard dankbaar voor de vele jaren van trouw, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Bovendien is de cirkel voor ons rond. Alle vier onze kinderen hebben hun vleugels uitgeslagen en Filip en ik willen nog wat genieten van het leven en van onze zes kleinkinderen. We hebben een huisje in Oostende gekocht waar we binnenkort naartoe verhuizen. Om wat te genieten van de rust en van de gezonde zeelucht.”

Quote Tijdens m’n broodronde kon ik af en toe wel een verschil maken, door de mensen te helpen. Pakweg de kachel bijvullen, of een potje groenten opendraai­en. Een kleine moeite, maar dat werd wel sterk geappreci­eerd Filip Vansuypeene

Al geeft Filip ook toe dat hij Kanegem zal missen. “Echt betrokken in het sociaal leven waren we niet omdat we eigenlijk altijd werkten. Dat was eenvoudigweg zo vroeger. In de voorbije 35 jaar namen we bijna nooit verlof. Tegenwoordig is de mentaliteit van jongere generaties wel wat veranderd. Dat merken we ook bij onze kinderen. Er wordt gewerkt om te leven. Niet omgekeerd. Al kwam ik wel onder de mensen tijdens m’n broodronde. Zo kon je af en toe wel een verschil maken, door de mensen te helpen. Pakweg de kachel bijvullen met wat hout, of een potje groenten opendraaien voor iemand. Een kleine moeite, maar dat werd wel sterk geapprecieerd. Zeker bij oudere mensen die doorheen de week bijna niemand meer zien.”

Volledig scherm Bakkerij Sint-Bavo in Kanegem is dicht. © Sam Vanacker

Energieprijzen

Dat Filip en Petra op pensioen zouden gaan dit jaar stond al langer vast, al is de timing wel een gelukkig toeval. “Ik ken enkele collega’s die door de hoge energieprijzen de handdoek in de ring gooien, of wat sneller op pensioen gaan dan gepland. In ons geval speelt die energiecrisis geen rol, al is de timing uiteraard wel mooi meegenomen. Wat er met de winkel in Kanegem gaat gebeuren? Daar zijn we nog niet uit. Eerst gaan we onze tijd nemen om te verhuizen naar Oostende en daarna zien we wel.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.