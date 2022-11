Kunstendag voor kinderen in CCG

In de voormiddag worden vier workshops aangeboden voor kinderen van het 2de tot het 6de leerjaar. Iedereen kan er drie workshops uitkiezen. De kinderen hebben de keuze uit muziek, improvisatietheater, collagekunst en stempelen met verf. In de namiddag is er een workshop kleuterdans, gevolgd door een theatervoorstelling op kindermaat. De workshops vinden plaats van 9.30 uur tot 12.30 uur voor de kinderen van 8 tot 12 jaar. Voor de kinderen van 4 tot 7 is dat van 13.30 uur tot 16 uur. Alles is gratis, maar inschrijven is nodig via https://www.academietielt.be/kunstendag2022.