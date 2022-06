Krijgt N37 upgrade als verkeersader tussen E40 in Aalter en Roeselare? Betrokken gemeenten raken het niet eens over herindeling als ‘Vlaamse Hoofdweg’

De Vlaamse regering stelde in het regeerakkoord een nieuwe wegenclassificatie voor, waarbij de oude benamingen voor prioritaire wegen verdwenen. Een autosnelweg is voortaan een ‘Europese Hoofdweg’, terwijl grotere steenwegen of gewestwegen (waar een snelheidsregime van 90 kilometer per uur geldt) geclassificeerd kunnen worden als ‘Vlaamse Hoofdweg’. Voorbeelden zijn de Expressweg in Brugge of de ring rond Roeselare. Het type weg wordt gedefinieerd in een conceptnota van de Vlaamse regering. Het gaat om wegen met een middenberm en fietsers rijden er niet. Rotondes of kruispunten met lichten kunnen wel, maar zijstraten worden zoveel mogelijk vermeden (de stelregel is minder dan 1,5 toegangspunt per km) én er wordt een bouwvrije zone van 30 meter aan beide kanten van de weg voorzien, al kan dat volgens de nota in bepaalde gevallen ook acht meter worden. Als de N37 zo’n Vlaamse Hoofdweg wordt, komt er aan de afrit van de E40 in Aalter wellicht een bordje met daarop ‘Roeselare’. Wat concreet betekent dat er minder auto’s van Gent naar Roeselare zullen rijden via Brugge en de E403. En meer via de N37.