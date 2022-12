Kommel opent de deuren voor blokkende studenten

Tielt Tielt gaat bestuurs­kracht in kaart brengen voor eventuele fusie: “Blind trouwen gaan we niet doen”

Dat Tielt met buurgemeenten Pittem en Meulebeke voorzichtig aan het praten is over een eventuele fusie is al langer bekend. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) is voorstander, maar wil niet te hard van stapel lopen. “We gaan eerst werk maken van een bestuurskrachtanalyse”, aldus de burgemeester. “Blind trouwen doen we liever niet. En trouwen voor het geld gaan we ook niet doen.”

