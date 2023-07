Knip zal dan toch weggehaald worden voor wielerwedstrijd in het najaar: “In de winterperiode gaan we wat meer soepelheid aan de dag leggen”

Nog steeds geen stamceldo­nor gevonden voor kleine Rachèle (3): “Ze krijgt nu drie keer per week een bloedtrans­fu­sie”

Ondanks een enorm breed gedragen oproep - liefst 20.000 mensen registreerden zich de voorbije maand als stamceldonor bij het Rode Kruis - is er nog steeds geen geschikte donor gevonden voor de driejarige Rachèle uit Pittem. Maar mama Evie geeft de strijd niet op en hoopt nu ook de buurlanden en Wallonië te bereiken. “Er wordt alles aan gedaan om haar toestand stabiel te houden, maar stilstaan is achteruitgaan. Niets doen is geen optie.”