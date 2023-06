Kleine Margaux zorgt opnieuw voor viergeslacht

Acrobate Camille (26) toert met Cirque du Soleil de wereld rond: “Ja, ik mis mijn familie en zie vrienden kindjes krijgen... Maar ik leef mijn droom”

Geen reis rond de wereld in 80 dagen, maar wél in 80 steden. De West-Vlaamse Camille Van Betsbrugge (26) ruilde turnen op topniveau in voor een avontuurlijke carrière als acrobate bij het wereldberoemde Cirque du Soleil. Begin dit jaar was ze even in ons land, ondertussen wachten nieuwe horizonten zoals Australië en Nieuw-Zeeland. Een boeiende babbel over presteren aan de top, haar bijberoep als diëtiste, en liefde op lange afstand. “We kennen beiden de opofferingen, maar we hebben het er voor over.”