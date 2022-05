Kleindochter van generaal Maczek te gast in Tielt

Karolina Maczek is de dochter van de oudste dochter van generaal Maczek. Haar grootvader was al 72 jaar toen Karolina geboren werd, maar ze heeft hem erg goed gekend. Doordat haar moeder ernstig ziek was is ze namelijk bij haar grootouders opgevoed. Tegenwoordig woont ze in het Britse Yorkshire. “Mijn grootvader hield van Tielt”, vertelt ze. “Hij heeft nog verteld over de dag van de bevrijding op 8 september 1944 en over zijn band met de stad. In de woonkamer hingen vroeger enkele herinneringen, zoals een glas-in-loodraampje en een stadsbord. Ook in zijn archief zijn nog steeds een aantal documenten over Tielt terug te vinden.”