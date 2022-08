Klaas (21) wint MNM Start to DJ en mag op Ibiza in wereldberoemde club Ushuäia draaien

Al we hem daags na zijn overwinning contacteren blijkt Klaas onderweg naar Tomorrowland. “Ik ben er al drie weekends op rij van de partij en het is er altijd leuk ,maar nu met mijn overwinning op zak ga ik er uiteraard nog net iets meer uit de bol gaan”, zegt de jongeman, die er zaterdag in slaagde MNM Start To DJ te winnen. “Ik besef zelf nog niet goed wat me is overkomen”, zegt hij. “Als dertienjarige wilde ik er ooit mijn kans wagen, maar ik was toen te jong. Dat het nu wel is gelukt is surrealistisch.”