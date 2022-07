Klaas (21) staat in de finale van MNM Start To Dj: Gaat winst voor tweede jaar op rij naar een Tieltenaar?

Aan ervaring en passie heeft de jonge Tieltenaar in elk geval geen gebrek. Al jaren staat hij op fuiven in heel West-en Oost-Vlaanderen, wekelijks draait hij in de Overpoort en vorige week nog in de Fubar in Gent. Hij stond ook al in de Carré en was eerder al te horen op radiozenders MNM en Q-music. Ook in eigen stad draaide hij al af en toe. Zo verzorgde hij in 2017 zelfs nog een dj-workshop voor de kinderen van BLO De Vlinder. “Ik kreeg de dj-microbe te pakken op mijn elfde na een dj-kamp”, vertelt hij. “Op mijn dertiende wou ik me eigenlijk al eens inschrijven voor MNM Start To DJ, maar toen was ik te jong om deel te nemen. Toen drukte de presentator me op het hart dat ik me later zeker terug moest inschrijven.”