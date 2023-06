Kinderen van De Wijzer geven kleuterjuf Hilde een ‘rockend’ afscheid

Rechter oordeelt dat Alexander (40) dwangsom­men voor onbewoonba­re woning toch moet betalen: “Ik laat het hier niet bij”

Alexander Ghekiere (40) hoopte via de rechtbank om de opgelegde dwangsom per dag dat hij zijn onbewoonbaar pand niet tijdig had afgebroken, terug te draaien. Dat bedrag zou uiteindelijk kunnen oplopen tot 72.000 euro. Maar de rechter gaat niet mee in zijn redenering en ziet de vraag als ongegrond. Sterker nog, Alexander zal ook nog 1.800 euro rechtsplegingsvergoeding moeten betalen. “Ik had dit wel zien aankomen”, zegt de advocaat van Alexander, die al spreekt over een plan B.