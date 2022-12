Kinderen basisschool De Springplank zien WK-verhaal van Rode Duivels eindigen

Duivelshoorntjes en truitjes waren alomtegenwoordig, maar ook voetbalsjaaltjes en vlaggen waren overal te zien, ook bij het personeel van de school. “Veel van onze kinderen zitten met hun hoofd bij de Rode Duivels”, zegt de directeur Bjorn Moerman. “Binnen de lessen werd trouwens aandacht besteed aan mensenrechten in Qatar, want we willen dat onze kinderen kritische wereldburgers worden. Aangezien we merkten dat veel kinderen aan het aftellen waren naar deze cruciale match besloten we iedereen de kans te geven hier de match te volgen. Uitzonderlijk was er geen huiswerkklas, terwijl de avondopvang eenmalig gratis wass.” Ondanks veel geloof in een goede afloop en massaal gejuich bij elke kans, kwam het WK-verhaal van de Rode Duivels donderdag echter ten einde. Aan het enthousiasme van de kinderen zal het in elk geval niet gelegen hebben.