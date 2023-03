“Kijken mag, aankomen niet. Zo heb ik dat geleerd”: verdachte in kinderpornodossier verbaast bij eerste verhoor

De vijftiger kwam in het vizier van het gerecht door een ander onderzoek naar het bezit en verspreiden van kinderporno. C.H. was één van de personen die op regelmatige basis beelden uitwisselde met anderen via Whatsapp. Volgens het Openbaar Ministerie gebeurde dat zowel in de periode van december 2018 tot december 2020 en ook nog enkele maanden in 2021.