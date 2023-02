KIJK. Sportclubs protesteren tegen sluiting Tielts zwembad: “Jarenlang verwaarloosd... en nu staan we voor een voldongen feit”

Deinze Bijntje (54) sluit na 7 jaar café De Hallepoort: “Corona- en energiecri­sis hebben er zwaar ingehakt”

Dirk Bijn, beter gekend als Bijntje, trekt de stekker uit café De Hallepoort en biljartzaal ‘t Krijtje. Hiermee verliest de Markt van Deinze opnieuw een vaste waarde. Ook ’t Pleintje, zijn café in Oostrozebeke, gaat dicht. “Horeca is mijn leven, maar door een samenloop van omstandigheden zie ik het even niet meer zitten om een café open te houden. Maar ik keer misschien terug met een nieuwe zaak in Deinze”, zegt Dirk.

