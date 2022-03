Katrien Demeestere (40) te zien in ‘Vrederechters’ op VTM: “Mensen praten niet meer met buren. Ze ergeren zich in stilte tot het escaleert”

Met haar 40 lentes is Katrien Demeestere de jongste vrederechter van West-Vlaanderen. Na haar gerechtelijke stage was ze tien jaar rechter in Brugge en net na de eerste coronalockdown, in juni 2020, werd ze aangesteld als vrederechter in het plattelandskanton Tielt. Ze beslist er over de stopzetting van het huurcontract van wanbetalers en lost regelmatig conflicten over perceelsgrenzen van landbouwers op. “Ik heb niets te verbergen en ik vond dat er wel eens een frisse wind mocht waaien”, zegt ze over haar deelname aan het programma. “Justitie heeft een wat oubollig, log imago en komt vaak minder positief in de media. Daar wou ik wat aan doen.”