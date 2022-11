Kappersstudenten Sint-Jozefsinstituut openen mini-onderneming Coiffeur Couleur

Deinze CD&V Deinze bakt steaks in De Vaart

Na drie jaar organiseert CD&V Deinze opnieuw een eetfestijn. Iedereen is op zaterdag 19 november welkom op het Steakfestijn in gemeenteschool De Vaart in Nevele. Op het menu staan steak met frietjes en groenten, maar je kan ook een vegetarische maaltijd krijgen. Voor de kinderen zijn er balletjes in tomatensaus. Na het eten zorgt een DJ voor ambiance. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de mandatarissen en bestuursleden van CD&V. Ze kosten 20 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar. Meer info via bij Kristof Herteleer via 0476/24.53.76 of herteleer.kristof@telenet.be.

