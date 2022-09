Kamerkoor Ultreya viert twintigste verjaardag met expo en jubileumconcert

Tielt “Eindelijk op de plek waar ze thuishoort”: Familiekun­de onthult gedenk­plaat voor naar Amerika uitgeweken René De Seranno aan zijn vroegere woning

Precies honderd jaar nadat René De Seranno (1910-1983) Tielt definitief verruilde voor het Amerikaanse Detroit is aan de gevel van zijn vroegere woning in de Sint-Janstraat een gedenkplaat voor de man onthuld. De Seranno maakte zijn fortuin in Amerika, maar bleef in zijn hart altijd een Tieltenaar. Hij ontpopte zich in de VS dan ook tot mentor van de Vlaamse gemeenschap.

