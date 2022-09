Jutta (31) heropent baby-en kinderspeciaalzaak Mimi Baby: “Van klant naar uitbaatster”

TieltMimi Baby maakt in het weekend van 10 en 11 september een nieuwe start met een nieuw gezicht. De Wingense Jutta Maertens (31), tot voor kort marketing manager bij kledingzaak Deleye, staat er voortaan aan het roer. Opmerkelijk is dat de jonge mama anderhalf jaar geleden zelf nog klant was bij Mimi Baby.

Mimi Baby opende in januari 2018 in Tielt in de Ieperstraat, twee jaar later verhuisde bezieler Melissa De Coster de zaak naar de Kortrijkstraat 115. Door familiale omstandigheden ging de kinder-en babyspeciaalzaak in februari dicht, maar nu blaast Jutta Maertens de winkel nieuw leven in. Voor de Wingense is het een flinke carrièreswitch, al heeft ze wel al veel ervaring in de retail. “Ik werkte negen jaar als Marketing Manager bij Deleye in Roeselare”, vertelt ze. “Ik ken het reilen en zeilen in de branche dus wel, ook al gaat het nu om een heel ander product.”

Jutta leerde Mimi Baby ongeveer anderhalf jaar geleden kennen, toen ze zwanger was van haar eerste dochtertje Juline. “Mijn geboortelijst lag hier”, vertelt ze. “De goede service is me altijd bijgebleven. Bovendien ontdekte ik dankzij Mimi Baby dat er heel erg veel leuke spulletjes bestaan voor de kleintjes. Er is ook zeker ruimte voor deze winkel in Tielt, want het is de enige babyspeciaalzaak in de stad. Bij grotere ketens of multiwinkels is het aanbod beperkter, terwijl je die persoonlijke service ook minder hebt. Toen ik hoorde dat er een overnemer gezocht werd, besloot ik de sprong te wagen.”

Quote Ergens is het een nadeel dat de winkel lang gesloten geweest is, maar anderzijds liet het me wel toe een compleet nieuwe, frisse start te maken. Alle oude stock was weg, dus alles is gloednieuw.” Jutta Maertens

Alles nieuw

De winkel heropent niet toevallig in het weekend van shoppingevent De Modeloper. Voor iedereen is een hapje en een drankje voorzien, terwijl klanten kunnen rekenen op een kleine attentie. “We mikten van meet af aan op 10 en 11 september”, gaat Jutta verder. “De voorbije twee maanden hebben we dan ook de handen stevig uit de mouwen gestopt. Ergens is het een nadeel dat de winkel lang gesloten geweest is, maar anderzijds liet het me wel toe een compleet nieuwe, frisse start te maken. Alle oude stock was weg, dus alles is gloednieuw. En bovendien hebben we het interieur ook grondig opgefrist.”

Op zaterdag 10 september is de winkel open tussen 10 en 17.30 uur, op zondag 11 september kan je er terecht tussen 13 uur en 17.30 uur. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van Mimi Baby Tielt of op www.mimibaby.be.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.