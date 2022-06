Junikermis krijgt wielerdorp voor doortocht van Elfstedenronde

Pittem Dubbele garage uitgebrand achter woning: allicht elektri­sche oorzaak

Langs de Brugsesteenweg in Pittem brandde donderdagavond een dubbele garage als een toorts. Niemand raakte gewond maar de schade is aanzienlijk. Het is al de derde serieuze brand in de omgeving, in relatief korte tijd.

