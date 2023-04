Judoclub Tielt wint 6 medailles op Belgisch Kampioenschap

Planten­ruil­kast aan lokaal diensten­cen­trum Ter Deeve

Stekje of plantje te veel? Aan de ingang van lokaal dienstencentrum Ter Deeve staat vanaf maandag 24 april een plantenruilkast. Het concept is eenvoudig. Je neemt een stekje of plantje mee en laat een andere plantje of stekje achter met de naam van de plant. Het is uiteraard ook mogelijk een stekje of plantje te schenken. Heb je zelf geen groene vingers, maar wil je graag een stekje of plantje voor in je huis of tuin? Neem gerust één stekje of plantje mee, zodat de volgende geïnteresseerde ook nog de kans krijgt om te ruilen.