Joran Delbaere gehuldigd als vijfde beste slager van België

Een van die medailles was voor Joran Delbaere. Hij veroverde de vijfde plaats in de Meesterschapswedstrijd voor slagers dankzij een succesvolle deelname aan een nationale vakwedstrijd in Kortrijk vorig jaar. “Ik ben enorm fier en trots dat ik op een dergelijk evenement aanwezig mocht zijn”, aldus Joran. Hij was niet alleen de enige West-Vlaming op de ceremonie, de 25-jarige Tieltenaar was ook de jongste van het gezelschap. Het is trouwens niet de eerste keer dat Joran in de prijzen valt. In 2017 won hij al eens met een familierecept de prijs voor ‘beste bloedworst van België’. Slagerij Delbaere werd in 1968 opgestart door Germain Delbaere. Later nam zoon Geert de fakkel over en ondertussen zijn ook Joran en zijn vriendin Amber in het familiebedrijf gestapt.