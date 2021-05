Jongeren rijden rechtdoor op T-punt, pardoes in garagepoort van 81-jarige weduwe

Pittem/Tielt Winterpop-up Hay mag na zes maanden overleven op take-away eindelijk gasten ontvangen: “We hebben er Hay Tasty Hotspot van gemaakt. Seizoenen vermelden doen we niet meer”

5 mei Het heeft zes maanden engelengeduld gevraagd, maar pop-upbar Hay, die eind oktober al helemaal klaar was om de eerste gasten te ontvangen, mag zaterdag eindelijk openen. Initiatiefnemers Gilles Pauwels, Dennis Desmet en Lorenzo Levecq lieten de moed niet zakken. Al geven ze ook toe dat ze het moeilijk hadden. “Het was een kwestie van overleven. Maar ons geduld heeft geloond. Eindelijk kunnen we vol gas geven.” Al het nieuws over de (her)opening van terrassen in de Mandelstreek kan je hier lezen.