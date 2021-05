Jongeren knallen met BMW tegen villa van 81-jarige weduwe, die net wil gaan slapen

Tielt Johan Baele van ‘t Pompierke ruilt de postzak weer in voor de tapkraan: “De mensen opnieuw zien lachen. Daar kijk ik het meest naar uit”

6 mei De Grote Heropening nadert met rasse schreden en met HLN gaan we elke dag luisteren hoe de horeca-uitbaters de voorbije periode beleefd hebben. Vandaag praten we met Johan Baele (45) van café ‘t Pompierke in Tielt. Hij ging vorig najaar aan de slag bij de post. “Je kunt je café geen twee keer na elkaar schilderen en hele dagen binnen blijven is niks voor mij. Al was ik toch blij dat ik mijn postzak opnieuw aan de haak kon hangen.” Al het nieuws over de heropening van terrassen in onze streek kan je hier lezen.