Jongedame zwaargewond na duik in gracht langs Wakkensteenweg

Deinze/Zulte Johan (57) brengt alleen­staan­den samen voor gezellige kerstavond in Deinze en Zulte: “Ik ben blij dat ze de stap durven zetten”

Geen eenzame kerst in Deinze en Zulte. Zo knutselde Johan van Wassenhoven (57) op kerstavond samen met een team van vrijwilligers een diner in elkaar voor 82 alleenstaanden. Op kerstdag doet hij dat nog eens over in Zulte. “De gasten hier worden steeds jonger, we moeten dit dus blijven organiseren.”

16:32