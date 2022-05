Jonge bestuurder lichtgewond na ferme klap tegen vrachtwagen en boom

Izegem Welkom in het West-Vlaanderen van Flip Kowlier: “In de Westhoek zit je soms in ‘the middle of nowhere’ maar toch is het er plezant”

Hij woont tegenwoordig dan wel in het Gentse, maar West-Vlaanderen haal je uiteraard niet zomaar uit Flip Kowlier (46). De zanger met Izegemse roots maakte van ons dialect zijn handelsmerk en schonk ons op dat vlak al heel wat muzikale pareltjes. Ook op zijn nieuwste album ‘September’ zingt hij in zijn kenmerkende stijl over de liefde en het leven. En dat leidt hem soms terug naar West-Vlaanderen. Speciaal voor ons somt hij zijn favoriete plekjes in de provincie op.

7 mei