Jeugdorkest Vermaak na Arbeid brengt themaconcert in Franse stijl

Deinze Florian zorgt voor vierge­slacht bij Perfecta

In de naai- en breiwinkel Perfecta in Deinze werd op 14 januari een viergeslacht gevierd. Zaakvoerders Jo Van den Berghe (52) en Mieke Leroy zijn de fiere grootouders geworden van Florian, hun eerste kleinkind. Florian is de zoon van Sven Van den Berghe (27) en Hannelore Morel. Sven werkt als ober in brasserie/tearoom De Schipperin op de Markt in Deinze en Hannelore is verpleegkundige. Overgrootvader Jeroom Van den Berghe (82) maakt het viergeslacht compleet.

10:19