Jean-Marie en An breien na 37 jaar een einde aan hun slagerij in de Kortrijkstraat: “Kleinschaligheid is altijd een troef geweest”

“Je zou het misschien niet zeggen, maar ik ben in mei 61 jaar geworden en ik kan straks officieel op pensioen gaan”, vertelt Jean-Marie. “An en ik hebben er lang over nagedacht, want we hebben hier heel mooie tijden gekend. Het is ergens met spijt in het hart en we willen onze trouwe klanten zeker niet in de steek laten, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Opvolging hebben we niet. Onze twee kinderen hebben allebei een andere richting gekozen. Nu zouden An en ik graag wat vaker genieten van de kleinkinderen en van ons huis. Wellicht ga ik na mijn pensioen nog wat blijven werken in de sector, want zomaar van de ene dag op de andere stoppen met werken, dat wil ik niet. Maar aan het verhaal van de slagerij komt een einde.”