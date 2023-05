JCI Tielt pakt uit met Afterwork Party, zeepkistenrace en Comedy Night

Valerie getuigt hoe vriendinne­tje (8) van dochter slachtof­fer werd van meester P.: “Hij gaf haar koosnaam­pjes en schreef vieze dingen in haar schriftje”

Er duiken steeds meer getuigenissen op over meester P. uit Deinze. Het parket voert een onderzoek naar de leerkracht lager onderwijs op verdenking van grensoverschrijdend gedrag. Tien jaar geleden nam een vriendinnetje van haar dochter — toen 8 jaar — Valerie in vertrouwen. Het meisje vertelde hoe de man haar zonder schroom lastig viel. Volgens Valerie — een schuilnaam — was de school al jaren op de hoogte over de wantoestanden. “Ik wil vooral dat P. nooit nog een voet in een klaslokaal binnenzet en dat de school haar verantwoordelijkheid opneemt.”