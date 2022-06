Jan Lannoo van gelijknamige Tieltse drukkerij-uitgeverij overleden

Jan was een van de acht kinderen van stichter Joris Lannoo. In 1959, toen drukkerij-uitgeverij Lannoo vijftig jaar bestond, nam hij samen met zus Godelieve (overleden in 2007) en broer Godfried (overleden in 2012), het roer van het bedrijf definitief in handen, als tweede generatie. Godfried ontfermde zich over de uitgeverij, Godelieve was het hoofd van de boekbinderij en Jan had de leiding over de drukkerij en de productie. Het trio stond daarmee aan de wieg van een forse uitbouw van de activiteiten vanaf de jaren zestig. Midden jaren tachtig werd de derde generatie Lannoo dan actief in de zaak. Jan was sinds 2017 weduwnaar van Marie-Thérèse Huys. Hij overleed thuis op 24 juni. Op 14 juli zou hij 94 jaar zijn geworden.