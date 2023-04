Infomarkt rond Tielts verkeersplan

Schouts­krui­se­straat vier weken dicht voor verbete­rings­wer­ken

Op maandag 17 april wordt gestart met verbeteringswerken in de Schoutskruisestraat. Er komt een nieuwe toplaag en waar nodig worden de funderingen vernieuwd en de zijkanten met grasdallen versterkt. In gunstige omstandigheden zullen deze werken, die aanbesteed zijn voor een bedrag van 162.113 euro, tegen 12 mei afgerond zijn. Tijdens de uitvoering is doorgaand verkeer verboden. Er zijn wegomleggingen voorzien via de Wingenesteenweg, Smisseweg en Abeelstraat en via de Galgenstraat, Kleiweg en Hekkestraat (grondgebied Schuiferskapelle).