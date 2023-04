Infoavond rond verbouwpremie en -lening in stadhuis

Diensten­cen­trum Tjuf breidt aanbod uit en nodigt iedereen uit op officiële opening

Dienstencentrum Tjuf vindt sinds februari onderdak in voormalige gemeenschapszaal Tjuf in de Tieltsteenweg. Sinds april is de werking er uitgebreid en binnenkort volgt een officiële opening en kan je via een wandeling ook heel wat andere diensten leren kennen.