Infoavond neemt bomen in de tuin onder de loep

Stad Tielt en Stadlandschap West-Vlaamse hart organiseren op dinsdag 4 oktober een gratis infoavond rond klimaatbomen. Een expert schetst er de vele voordelen van bomen in je tuin: schaduw en verkoeling, waterregeling, biodiversiteit, kleurenpracht, vruchten… Maar een boom poot je niet zomaar neer in om het even welke tuin. Afhankelijk van de schaalgrootte, bodem en andere factoren, kies je best een passende soort. Tijdens de sessie passeren 15 inheemse boomsoorten de revue. Verder krijg je die avond een pak tips in verband met de aanplant en het beheer van bomen. Op het einde van de sessie kunnen de aanwezigen bovendien een gratis klimaatboom uit de lijst van de 15 besproken bomen bestellen. Er is één boom per Tielts adres voorzien. De gratis infosessie start om 19.30 uur in het stadhuis. Inschrijven doe je via www.west-vlaanderen.be/klimaatbomen_tielt.