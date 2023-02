IN BEELD. Kinderen van De Dorpsparel leven zich uit tijdens eerste carnavalsstoet

Leerlingen De Veerboot trekken verkleed door Astene

Het carnavalsfeest lieten de leerlingen van basisschool De Veerboot in Astene (Deinze) niet onopgemerkt voorbijgaan. Voor het eerst organiseerde de leerlingenraad een carnavalsstoet en zo trokken alle leerlingen ‘s middags verkleed door de buurt. “Het is fijn dat we met onze leerlingen eens naar buiten kunnen komen”, zegt directrice Michèle Deconinck. “Na de stoet hebben we met de snoepenworp nog een nieuw initiatief in petto voor de kinderen.”