“Ik schrok dat hij zo groot was en heb gestoken”: 19-jarige moordenaar van Leander (32) geeft warrige uitleg

Jarod D. kwam Leander die bewuste 6 maart kort voor middernacht toevallig tegen op straat. De dertiger was een vriend gaan helpen met werken in de tuin en was op weg naar huis. Hoewel hij en z’n latere moordenaar in elkaars buurt wonen, kenden ze elkaar niet. Zonder enige aanleiding - zo zegt ook D. zelf - werd Leander in koelen bloede op straat omgebracht met verschillende messteken.

19-jarige moordenaar van Leander (32) blijft in de cel: “Het is wachten op de bevindingen van de psychiater”

Psychiatrisch verslag

Doordat er geen link is tussen dader en slachtoffer stonden de speurders aanvankelijk voor een raadsel. Eind april kwam er toch een doorbraak en kon Jarod D. worden aangehouden. Hij bekende Leander te hebben doodgestoken, maar over z’n motief blijft tot vandaag veel onduidelijkheid bestaan. D. zou zelf niet weten wat hem precies bezielde. Hij verklaarde “dat er iets geknakt was in z’n hoofd”. “Leander draaide zich om, ik verschoot dat hij zo groot was en heb gestoken”, beweerde hij dan weer tijdens de reconstructie die in juni plaatsvond.