"I hate Christians, I'll kill Christians": jaar cel voor man die z'n broek afstak op kerkhof en non beledigde

E.N. reed op 12 juni vorig jaar in dronken toestand op z’n fiets door Tielt. Hij stopte aan het kerkhof en maakte daar flink wat amok. Een zuster, die op de begraafplaats aan het rondwandelen was, betrapte de man terwijl die z’n broek had afgestoken tussen de graven. De twintiger zou obscene gebaren gemaakt hebben naar de non en “I hate Christians, I’ll kill Christians”, geroepen hebben. Tijdens het tumult beschadigde hij ook vier grafstenen.

“Onthoofden”

Ook na de aankomst van de politie was E.N. nog niet gekalmeerd. Hij dreigde ermee een agente te verkrachten en slingerde ook bedreigingen naar het hoofd van haar mannelijke collega’s. Voor de Tieltse politie was het niet de eerste kennismaking met E.N. De man had zich eerder al weerspannig gedragen en belde volgens de politie ook verschillende keren de noodcentrale op. “Om ambetant te doen”, pleitte Judith Demeyer, de advocate van vier politiemensen die zich burgerlijke partij stelden. “De beklaagde kan niet tegen gezag. Hij dreigde er zelfs mee om een inspecteur te onthoofden.”

E.N. had het niet enkel gemunt op de politie, want op 19 juli beledigde hij in een bos in Tielt ook een vrouw. Hij dreigde ermee haar te verkrachten, waarop haar broer tussenkwam. De man kreeg prompt klappen en ook zijn zus liep tijdens de schermutseling enkele blauwe plekken op. E.N. stond tot slot ook terecht, omdat hij op 15 augustus met een nepwapen stond te zwaaien in het station van Deinze. De verdediging drong tevergeefs aan op voorwaarden. “Mijn cliënt is geen heilige, maar wordt soms ten onrechte geviseerd”, pleitte meester Jean-Marie De Meester. “Hij heeft een verzuurde relatie met de politie. De constante is dat hij steeds dronken is. Geef hem de kans te bewijzen dat hij z’n gedrag kan aanpassen.”