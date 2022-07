Hulpdiensten adviseerden man (25) even voordien al om niet meer te rijden: Europafeesten eindigen met klap tegen boom

De automobilist had in de uren voordien hevig genoten van de Europafeesten in Tielt. Omwille van zijn bedenkelijke toestand hadden ambulanciers hem al aangesproken en expliciet de raad gegeven om niet meer met de auto te rijden. De 25-jarige man, die van Tielt afkomstig is maar nu in Meulebeke woont, sloeg dat advies in de wind. Zijn rit naar huis eindigde iets voor 1 uur echter abrupt langs de Meulebeeksesteenweg, toen de man in slaap viel achter het stuur.