Huiskamerconcert ten voordele van Walbos

Oostrozebeke/Meulebeke/Wielsbeke Duizend voertuigen gecontro­leerd, niemand blijkt onder invloed

Bijna het hele weekend lang werd op verschillende plaatsen in de politiezone Midow gecontroleerd in het verkeer. Opvallend goed nieuws daarbij: geen enkele bestuurder had teveel gedronken of was onder invloed van drugs.

16 mei