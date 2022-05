Huisarts Jan bundelt getuigenissen over Duitse inval in 1940 in uniek boek ‘Tielt Brandt’

TieltPrecies 82 jaar na de feiten wordt er een nieuw boek voorgesteld over de Duitse inval in Tielt in 1940. ‘Tielt Brandt’ telt 400 bladzijden en bundelt zo’n honderd unieke getuigenissen van Tieltenaars die door huisarts Jan Vandermeulen door de jaren heen werden verzameld.

Dokter Vandermeulen, al jarenlang huisarts in de Kasteelstraat in Tielt, werkte liefst 43 jaar aan het boek. “Decennialang had ik het voorrecht, als huisarts, mensen over de eerste dagen van de oorlog en de bezetting te bevragen. Het werd een collectief dagboek, soms letterlijk, met dagboekfragmenten uit die tijd. Voor de oudere bevolking van die tijd was het een pijnlijke herinnering aan 14-18. Anderen vertelden me spontaan hoe perplex ze stonden in deze nieuwe werkelijkheid.”

Vuurzee

Tielt kreeg het bijzonder zwaar te verduren eind mei 1940. De stad lag langs de snelste route richting kust en was dus van strategisch belang voor de oprukkende Duitsers. Tussen 26 en 28 mei brandde de stad. De Duitsers gooiden fosforbommen op Tielt en zo moest onder meer de Sint-Pieterskerk eraan geloven. Volgens Vandermeulen was het voor sommige van zijn patiënten louterend om over die helse dagen te praten. “Ik hoorde verhalen van vuurzeeën, plunderingen, doden en gewonden. Eénmaal nog wilden ze hun wonde tonen aan hun huisarts, en dan nooit meer. Het boek is een verzameling persoonlijke verhalen geworden, over kwetsbaarheid en angst in een stad die balanceert tussen organisatie en chaos, tussen gemeenschapszin en verval. Je proeft de haast de ontreddering van een kapotte stad.”

Tielt Brandt wordt voorgesteld op 25 mei om 20 uur en op 26 mei om 10.30 uur in de Sint-Jozefskerk. Dokter Jan Vandermeulen zal er het woord nemen, terwijl Amuzang voor een muzikale noot zorgt. Het boek is te koop via de heemkundige kring de Roede van Tielt en kost 20 euro.

