Huis Tabor zet na Nederlandse les voor vluchtelingen actie op poten voor Oekraïne

Door een samenwerking tussen Huis Tabor en Welzijnszorg volgden 25 Oekraïnse kinderen tussen 6 en 17 jaar in juli en augustus Nederlandse les in het voormalige klooster. Ook veel ouders volgden apart dezelfde les. “Het was telkens op maandag, woensdag en vrijdag”, zegt Norbert Verheye van Huis Tabor. “De bedoeling was hen zo veel mogelijk woorden aan te leren en het was mooi om zien hoe de kinderen elkaar begonnen te helpen. Ook de volwassenen genoten van het contact met lotgenoten.”