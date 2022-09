Hondenloopweide verhuist naar Tramstraat, collegesite krijgt tijdelijk extra parking

Tijdelijke groenzone in Kortrijkstraat

Daar blijft het niet bij, want ook het braakliggende perceel aan de kant van de Ieperstraat zal tijdelijk een parking worden, al komt er wel een knip met de rest van de site, zodat zullen wagens die parking alleen kunnen in- en uitrijden via de Ieperstraat. Aan de kant van de Kortrijkstraat komt in de plaats van de gesloopte huizenrij een tijdelijke groenzone. “Als de extra parkeerzones beschikbaar zijn, zullen dan de sloopwerken in het centrale deel van de site starten”, zegt schepen Vincent Byttebier (CD&V). “Exacte data kleven op de verdere fases is niet haalbaar, want het verloop van het archeologisch onderzoek is moeilijk te voorspellen.”