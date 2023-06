Hogeschoolstudenten aan de slag rond herstelgericht werken bij De Wijzer

Woonstart is voortaan enige woonmaat­schap­pij in regio Tielt: “We gaan resoluut voor dat eigen huis, die plek onder de zon, voor onze klanten”

Vanaf 1 juli is Woonstart de enige woonmaatschappij die actief is in de regio Tielt. Woonstart bestaat uit een samensmelting van de Tieltse Bouwmaatschappij, een deel van IZI Wonen en het Sociaal Verhuurkantoor Regio Tielt. “We willen een woonmaatschappij op maat van de regio zijn”, aldus Kris Verwaeren, algemeen directeur van Woonstart.