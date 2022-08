Hitte kan Melkrock niet deren: “Al was ons alcoholvrij bier rond 18 uur wel al op”

Extra parasols, een bijkomende tapkraan, ijsjes, fris fruit, ijsblokjes, zwembadjes,… Met de voorspelde extreme temperaturen in het achterhoofd liet de vzw Heelal niets aan het toeval over voor hun wederopstanding na corona. “Maar we hebben eigenlijk amper last gehad van de warmte”, vertelt Nand Rogge. “Sowieso hebben we geluk met ons groene festivalterrein, maar de zon scheen ook niet zo fel en er was ook een heel aangenaam fris briesje. Wat wel opvalt is dat er enorm veel gedronken is. Ons alcoholvrij bier was rond 18 uur al op en dan zijn we nog een extra voorraad gaan halen. Maar dit toont wel dat onze bezoekers verstandig geweest zijn. Zelf hebben we trouwens ook het zogenaamde zebradrinken gepromoot.”