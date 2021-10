“Hij wilde niet luisteren, dus gingen ze over tot actie”: buren zien hoe gespecialiseerde eenheden gewapende man in Tielt overmeesteren

Kortrijk / Desselgem / Waregem / Avelgem Jongeman (18) die met wapen rondliep aan hogeschool Vives mag cel verlaten, maar moet naar psychiatri­sche instelling

19:01 De 18-jarige jongen die vorige week donderdag na een klopjacht gevat werd nadat hij ophef veroorzaakte in de hogeschool VIVES in Kortrijk en in Waregem, is vrijgelaten onder voorwaarden. Hij werd dinsdagnamiddag naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht. “Hij hoort niet in de gevangenis en heeft hulp nodig, we zijn opgelucht dat hij die nu ook krijgt”, zegt zijn advocaat Stijn Dewolf.