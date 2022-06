Hertenfamilie op rotonde Zuiderring zal verstevigd worden door kunstenaar: “De pootjes zijn het tere punt”

‘Monument for Cervus Elaphus’, zoals het kunstwerk officieel heet, werd in 2010 onthuld in het kader van kunstenfestival Cuesta. Na het festival kocht de stad het beeld aan en na enkele omzwervingen kwam het uiteindelijk terecht op de rotonde aan de Tieltse Zuiderring. Ondertussen ligt het moederhert al enkele maanden in de technische loods van de stad, nadat een rukwind het beest (opnieuw) van de sokkel blies. Oppositieraadslid Veerle Vervaeke (Open Vld/N-VA) vroeg op de gemeenteraad wanneer het dier terug zou keren. Cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt) reageerde dat het hele kunstwerk eerst hersteld en verstevigd zou worden door de kunstenaar zelf.

Frederik Van Laere van cultuurcentrum Gildhof bevestigt. “De herten zien er van op afstand best zwaar uit, maar ze wegen relatief weinig. Het beeld is namelijk gemaakt van polyester, dat bestreken werd met een dikke weersbestendige lak. “Het tere punt zit vooral bij de pootjes. Als het beeld wat wind vangt, is de druk op die smalle poten te sterk, waardoor ze van de sokkel breken. Zowel de sokkel als de herten zullen binnenkort naar het atelier van kunstenaar Stief Desmet gebracht worden in Bachte-Maria-Leerne, waar hij voor versteviging zal zorgen. Hopelijk tegen dit najaar kunnen we het werk dan terug op de rotonde zetten. Stief Desmet is overigens niet van de minste. Zijn sculpturen staan ondertussen in binnen-en buitenland. Dit was zijn eerste monumentale werk. We mogen er best trots op zijn dat het in Tielt staat.”