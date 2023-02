Haalbaarheidsstudie gepland naar voltooiing Zuiderring

Oppositieraadslid Simon Bekaert (Vooruit) bracht naar aanleiding van het vertrek van Groen al voor de vierde keer in twee jaar tijd het voorstel op de raad om met onmiddellijke ingang het doorgaand zwaar vrachtverkeer te verbieden langs de as Kasteelstraat-Grote Hulststraat en Felix D’Hoopstraat. Groen zelf kon niet wegen op de raad, want gemeenteraadslid An Vanden Bussche was verontschuldigd voor de zitting. Groen-voorzitter Herman Duprez, die in tegenstelling tot de andere oppositiepartijen wel al een blik kon werpen op de grote lijnen van het plan, benadrukt wel dat de tussenkomst van Vooruit op de steun van zijn partij kon rekenen. “Het ontbreekt aan effectieve maatregelen om het stadscentrum autoluwer te maken en veiliger voor de zwakke weggebruiker. Tevens is er geen aanzet tot echte vergroening die de stad aangenamer en leefbaarder moet maken.”

Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) benadrukte - niet voor de eerste keer - dat het om een gewestweg gaat die dus onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer valt. “Strikt genomen zouden we inderdaad een politiereglement kunnen stemmen dat vrachtverkeer verbiedt, maar het Vlaams gewest is en blijft de wegbeheerder. Het eenzijdig opleggen van zo’n verbod is geen optie. Al kan ik verzekeren dat er in het plan wel maatregelen opgenomen zijn om het zwaar verkeer te beperken, zowel in het centrum als langs de Conventieweg. Het plan zit in de laatste fase en zal tegen de zomer uitgerold worden.”

Haalbaarheidsstudie naar voltooiing Zuiderring

Bekaert bleef op dezelfde nagel kloppen. “Bij mijn weten zou AWV niet a priori tegen een verbod zijn. Het kan nu ook. Vrachtwagens zullen moeten omrijden, dat klopt, maar we kunnen niet blijven wachten op de voltooiing van de Zuiderring. Daar wachten we met heel Tielt al veertig jaar op.” Volgens Byttebier zit op dat vlak wel (wat) schot in de zaak. “Er zijn recent verschillende doorbraken gerealiseerd. De voltooiing van de ring werd niet alleen opgenomen in een regionaal mobiliteitsplan, het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in de planning van 2023 ook een haalbaarheidsstudie opgenomen. Dat is een heel belangrijke eerste stap in dit dossier.”

Of dat betekent dat er effectief schot in de zaak komt, valt af te wachten. Zo werd de ‘zuidwestelijke tangent’ tien jaar geleden ook al opgenomen in het investeringsprogramma van AWV, al werd dat in 2015 terug geschrapt.

