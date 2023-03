Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout te gast in Tielt voor gespreksavond

Vaneeckhout zal het hebben over zijn boek ‘Vergeten land’, dat de landbouwproblematiek in Vlaanderen behandelt. Een erg actueel thema gezien het stikstofdossier. De lezing start om 19 uur en iedereen is welkom. Inschrijven is niet verplicht, maar wel aangeraden. Aanwezigheid melden kan via info@groentielt.be. Een gratis welkomstdrankje wordt voorzien.