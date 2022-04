‘Grijze Wouwen’ gaan 57 kilometer stappen voor nieuw natuurgebied in Tielt

Uitdaging

Bij Expeditie Natuurpunt zal op twee dagen tijd 57 kilometer gewandeld worden tussen Diest en Diepenbeek. Alle teams die meedoen kan je een financieel duwtje in de rug geven. “We vonden het onze plicht letterlijk en figuurlijk een duit in het zakje te doen voor dit goede doel”, aldus de Grijze Wouwen. “We zijn niet meer van de jongste en het wordt een uitdaging, maar we hebben er wat voor over. Per slot van rekening doen we het voor de volgende generaties, zodat ze kunnen opgroeien in een groenere en betere leefomgeving.”